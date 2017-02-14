В московской квартире обнаружили мумифицированное тело пенсионерки

В квартире на юго-востоке Москвы обнаружено мумифицированное тело пожилой женщины 1929 года рождения. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

Тело было найдено в жилом доме на 1-й Новокузьминской улице вечером 13 февраля. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В главном управлении СК по Москве ТАСС рассказали, что

пенсионерка считалась пропавшей без вести с 2010 года. Предположительно, ее обнаружил один из родственников.

По данным РЕН ТВ, признаки насильственной смерти не выявлены.

Следователи отметили, что пенсионерка проживала одна, общение с близкими не поддерживала.

В ноябре 2016-го суд продлил срок принудительного психиатрического лечения жителю Нижнего Новгорода Анатолию Москвину, изготовлявшему мумии из выкопанных на кладбищах тел.