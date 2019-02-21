Вдова привезла гроб с мужем к зданию правительства российского города

Жительница Самары привезла к зданию регионального правительства открытый гроб с телом покойного мужа в качестве протеста против «кладбищенской мафии». Видеозапись акции появилась в Twitter-аккаунте депутата Красноярского района Азата Туймасова.

Как пишет «Комсомольская правда-Самара», мужчина скончался от туберкулеза в начале февраля, однако родственники долгое время не могли собрать деньги на его похороны. После того как им удалось договориться с фирмой «ИП Воробьев» о ритуальных услугах за восемь тысяч рублей, фирма-конкурент стала препятствовать проведению похорон. По словам Туймасова, на кладбище Рубежное действует монополия, и контролирующая его компания требует за свои услуги около 30 тысяч рублей.

Туймасов вел текстовую трансляцию в социальной сети о попытке родственников похоронить покойника с 20 февраля. Он сообщил, что утром 21 февраля к зданию больницы приехали около «30 бандитов», которые не позволяли семье умершего забрать его тело. Затем «братки» перекрыли въезд на кладбище. Когда сотрудникам «ИП Воробьев» удалось попасть на кладбище, конкуренты «окружили место будущей могилы и не давали копать. Они подставляли свои ноги под лопаты и ломы похоронщиков», объяснил депутат.

«Итогом всего стало наличие гроба с незахороненным телом. Он сейчас стоит у белого дома и ждет вашего решения», — подытожил Туймасов, обратившись к губернатору Дмитрию Азарову. Он добавил, что «беспредел длится очень давно и его масштабы колоссальны».

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Азаров пообещал разобраться с инцидентом «самым жестким образом» и оказать финансовую помощь родственникам погибшего. Он напомнил, что захоронения входят в полномочия муниципалитетов.

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