Оставшийся без денег из-за приставов пенсионер попросил Путина купить ему гроб

Забайкальский пенсионер, у которого приставы сняли со счета всю пенсию, написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой купить ему гроб, так как «в этой стране жить невозможно». Об этом в среду, 18 октября, сообщает местное издание «Вечерка».

Анатолий Вертипрахов проживает в Оловяннинском районе края. По его словам, он получает пенсию в размере 8516 рублей, что на 84 рубля меньше прожиточного минимума по региону. Однако 16 октября приставы сняли с карты все деньги, не оставив ни копейки. «На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник», — пишет он.

«Господин президент! Прошу дать распоряжение губернатору Забайкальского края, главе Оловяннинского района, главе сельского поселения Яснинское выкопать мне могилу и купить мне гроб. Мне 72 года. Жить в этой стране невозможно», — обратился Вертипрахов к главе государства.

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Издание сообщает, что пенсионер около 40 лет проработал в сфере ЖКХ и стал жертвой «современной жилищно-коммунальной банды». Подробности обстоятельств, при которых Вертипрахов оказался должником, не раскрываются. По информации газеты, сейчас ему по возможности помогают соседи.

В апреле Виктор Смирнягин из Томской области отправил премьер-министру России Дмитрию Медведеву 60 рублей — сумму прибавки к своей пенсии. В строчке для письменных сообщений мужчина написал: «Село — столице — похмелиться». За перевод он заплатил 133 рубля. Через несколько дней перевод вернули с формулировкой «отказ получателя». Смирнягин отметил, что не будет забирать его, так как нужно отдать за это еще 133 рубля, и таких денег у него нет.