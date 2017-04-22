Пославшему Медведеву 60 рублей пенсионеру вернули перевод

Пенсионеру из Томской области Виктору Смирнягину, отправившему премьер-министру Дмитрию Медведеву свою 60-рублевую прибавку к пенсии, пришло сообщение о возврате денежного перевода. Об этом сообщает телеканал ТВ2.

«Мне пришло извещение о возврате денежного перевода, который я отправил Дмитрию Медведеву. Причина — отказ получателя от принятия данного перевода», — рассказал Смирнягин.

От отметил, что самое смешное в этой ситуации, что «придется опять заплатить 133 рубля за возврат». «Забирать перевод я не буду, у меня денег нет», — добавил мужчина.

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20 апреля сообщалось, что проживающий в поселке Белый Яр Смирнягин перевел Медеведеву 60 рублей, сопроводив послание комментарием: «Село — столице — похмелиться». За отправку он заплатил 133 рубля.

Смирнягин призвал всех пенсионеров следовать его примеру. «Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят, не переставая», — заметил он.

С 1 апреля страховые пенсии (выплаты неработающим пенсионерам) были проиндексированы на 0,38 процента. До этого в феврале их увеличили на 5,4 процента. Также с 1 апреля на 1,5 процента проиндексировали социальные пенсии.