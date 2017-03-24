Пенсии россиянам автоматически повысят в апреле

C 1 апреля в России будет проведена автоматическая индексация пенсий на 0,38 процента. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС.

«Это автоматически вытекает из закона. Для этого не нужно принимать решения правительства. Так, Пенсионный фонд приступил к перерасчету, чтобы с первого апреля страховая часть была проиндексирована еще на плюс 0,38 процента», — приводит агентство слова чиновника.

Отмечается, что правительство потратит на эту индексацию 14 миллиардов рублей.

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Кроме того, с 1 апреля на 1,5 процента увеличатся социальные пенсии. Их получает 3,1 миллиона человек.

1 февраля пенсии были повышены на 5,4 процента. Таким образом, в 2017 году их размер увеличится 5,78 процента. При этом в прошлом году уровень инфляции составил 5,6 процента.

По последним данным Росстата, в январе 2017 года средний размер пенсий в России составил 17426 рублей. В январе правительство провело единовременную выплату всем пенсионерам — они получили по пять тысяч рублей.

