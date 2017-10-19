Просившему у Путина гроб жителю Забайкалья вернут половину пенсии

Судебные приставы вернут половину пенсии жителю Забайкалья Анатолию Вертипрахову, который попросил президента России Владимира Путина купить ему гроб, и снимут арест с его счета. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ФССП подтвердили, что в отделе Оловяннинского района действительно находятся производства о взыскании с Вертипрахова и его супруги Людмилы задолженности по коммунальным услугам в размере более девяти тысяч рублей.

Средства взыскали с банковского счета 11 октября, но приставы не знали, что это пенсия по старости, отметили в управлении. Сам Вертипрахов, по их словам, рассказал об этом устно спустя неделю.

«В связи с подтверждением факта обращения взыскания на пенсию принято решение о снятии ареста со счета должника и возврате ему денежных средств, являющихся пенсией, в размере 50 процентов. Денежные средства в размере 50 процентов будут перечислены в счет погашения долга взыскателю. Кроме того, для погашения оставшейся суммы долга судебным приставом-исполнителем будет обращено взыскание на пенсию должника в размере 50 процентов», — заявили в правительстве края со ссылкой на УФССП региона.

Ранее сообщалось, что 72-летний пенсионер из поселка Ясная Оловяннинского района Забайкальского края отправил президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросил главу государства помочь себя похоронить, так как «в этой стране жить невозможно». На это мужчина решился после того, как судебные приставы сняли с его карты всю пенсию — 8516 рублей, и он остался без возможности купить даже хлеб.