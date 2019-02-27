Российские врачи сливали данные об умерших ради денег

В подмосковной Балашихе сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи продавали данные о смерти местных жителей агентствам ритуальных услуг. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Сотрудники похоронных бюро использовали полученную информацию для выездов по месту жительства умерших. Они предлагали свои услуги их родственникам и заключали договоры, процент от которых получали врачи.

За слив информации о каждом скончавшемся сотрудники скорой помощи получали до 9 тысяч рублей. По данным следствия, они продали данные как минимум ста умерших жителей Балашихи.

Отмечается, что некоторая часть ритуальных услуг должна была предоставляться бесплатно в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

Следователи провели обыск у сотрудников агентств и медиков, изъяли документы, телефоны и компьютерную технику. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

В 2018 году в Минстрое предложили отказывать родственникам умерших россиян в предоставлении бесплатных ритуальных услуг, если они захотят заменить стандартный гроб на более дорогой. Сообщалось, что данная норма должна снизить риск навязывания дорогостоящих предметов ритуальщиками.

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