Сотрудники морга перепутали покойников и сорвали похороны

Прокуратура Алтайского края проверит один из моргов Барнаула, сотрудники которого перепутали тела умерших при выдаче их родственникам. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает сайт регионального управления ведомства.

В прокуратуре намерены оценить соблюдение сотрудниками морга законодательства «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий». Отмечается, что проверка будет проведена совместно с министерством здравоохранения региона.

Родственники и коллеги умершей заметили подмену в последний момент перед церемонией прощания в одном из ритуальных залов города. Людям пришлось снова ехать в морг, где они почти два часа искали тело скончавшейся женщины, сообщило издание «Вести Алтай».

Затем покойницу доставили в ритуальный зал, но там уже началась следующая церемония прощания. Поэтому умершую сразу повезли на кладбище. После похорон близкие отправились в столовую, где был заказан поминальный обед, который тоже пришлось отменить из-за опоздания.

В 2013 году сообщалось, что на кладбище в Кельне кремировали женщину, которую должны были похоронить. Семья умершей обратилась в полицию после того, как гроб с телом исчез. Администрация кладбища категорически отрицала, что тело могло быть сожжено по ошибке, однако после проверки вышестоящей организации признала, что из-за оплошности сотрудника тела были действительно перепутаны.

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