Торговцы органами похитили глаза покойника и попались

В китайском городе Нинсян, провинция Хунань, разоблачили банду похитителей органов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Их подозревают в краже глаз мужчины, который скончался в городской больнице. Пропажу обнаружила сестра покойного, осматривавшая тело в морге. Одна глазница оказалась набита ватой, в другой остался хирургический инструмент, при помощи которого преступники извлекали глаз.

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На следующий день полиция задержала четверых подозреваемых, в том числе некоторых сотрудников морга. Трое из них после кражи уехали в город Шаоян, располагающийся в 240 километрах от Нинсяна. Следователи полагают, что они участвовали в сговоре с целью продажи органов.

В 2002 году сообщалось, что британского врача Бхагатта Маккара обвинили в попытке получить почку для пересадки у живого человека. Один из его пациентов записал разговор, в котором тот намекал, что может достать ему почку, упомянув при этом «огромное количество бедняков в индийских городах».

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