Взорванный катафалк в российском городе попал на видео

URA.RU / ВКонтакте

Очевидцы сняли горящий после взрыва автомобиль«ГАЗель», принадлежащий ритуальной службе в Кургане. Видео опубликовано в паблике «Инцидент. Курган» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел ранним утром 8 августа на улице Пролетарской в районе Некрасовского моста, отмечает издание Ura.ru.

Автомобилем владеет компания «Реквием». Курганцы в комментариях к видео сообщают, что это уже второй случай.

«Поражает то, что данное ритуальное бюро не предпринимает никаких решений по этому поводу. Первый раз в самом дворе их сожгли. Второй сейчас. Третий раз, наверное, само бюро подожгут. А людям остается только сидеть и ждать, как на пороховой бочке», — пишет одна из пользователей.

Местные жители связывают инцидент с конфликтом среди владельцев похоронного бизнеса.

В ритуальном агентстве «Реквием» отказались от комментариев.

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