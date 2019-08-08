Взорванный катафалк в российском городе попал на видео

Очевидцы сняли горящий после взрыва автомобиль«ГАЗель», принадлежащий ритуальной службе в Кургане. Видео опубликовано в паблике «Инцидент. Курган» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел ранним утром 8 августа на улице Пролетарской в районе Некрасовского моста, отмечает издание Ura.ru.
Автомобилем владеет компания «Реквием». Курганцы в комментариях к видео сообщают, что это уже второй случай.
«Поражает то, что данное ритуальное бюро не предпринимает никаких решений по этому поводу. Первый раз в самом дворе их сожгли. Второй сейчас. Третий раз, наверное, само бюро подожгут. А людям остается только сидеть и ждать, как на пороховой бочке», — пишет одна из пользователей.
Местные жители связывают инцидент с конфликтом среди владельцев похоронного бизнеса.
В ритуальном агентстве «Реквием» отказались от комментариев.