В российском городе из-за обысков парализована работа похоронной службы

В похоронной организации Владивостока проходят обыски. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в помещениях администрации муниципального предприятия «Некрополь».

«Все подразделения предприятия работают в штатном режиме. Похороны, кремация, подготовка могил проходят по графику», — уточнили местному изданию VladNews в мэрии.

«ПримаМедиа» сообщала о приостановке работы ритуальной службы из-за обысков 1 августа. По словам очевидцев, в здание «Некрополя» выборочно пускали только людей в форме и, предположительно, сотрудников, а клиентов разворачивали на входе.

«Только что ушел мужчина, который хотел попасть в "Некрополь", но его не пустили, по нему прям видно, что у него кто-то умер. Он постоял немного и уехал», — рассказал очевидец по имени Андрей. Издание отмечает, что «Некрополь» — главная похоронная служба города.

Обыски связывают с уголовным делом прежнего руководителя предприятия Игоря Бабынина, который возглавлял «Некрополь» 12 лет, сообщает Otvprim.ru. Его задержали по подозрению в получении взятки в 60 миллионов рублей.

Проверка предприятия контрольно-счетной палатой и прокуратурой выявила фальсификацию документов, двойную оплату за одни и те же похороны и другие нарушения.

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