Лейтенанта российской полиции и сына полковника заподозрили во взяточничестве

В Волгограде при получении взятки задержали лейтенанта полиции, который оказался сыном полковника МВД, работающего заместителем начальника главка Липецка. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает портал V1.

По данным издания, в июле сразу после получения взятки был задержан сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД региона — Владимир Смольняков. Сотрудник был уволен из органов правопорядка. При этом обстоятельства преступления держатся втайне. О младшем Смольнякове известно, что в 2017 году он окончил Волгоградскую академию МВД России и постоянно играл в любительской футбольной лиге «Силовики Волгограда».

Подозреваемый является сыном заместителя начальника УМВД России по Липецкой области полковника юстиции Дмитрия Смольнякова, который возглавляет следственное управление региона. До 2017 года он был заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

7 июля сообщалось, что в Ивановской области трем сотрудникам полиции предъявлено обвинение во взяточничестве.

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