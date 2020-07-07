Сотрудники полиции и мировой судья задержаны по подозрению во взяточничестве

В Ивановской области трем сотрудникам полиции и иным лицам, действовавшим с ними в группе, предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ирина Котова, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В ноябре 2019 года в отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении — мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Дело передали в мировой суд. Трое сотрудников полиции передали должностному лицу взятку в 60 тысяч рублей за изъятие из дела важных документов. Это была первая часть транша — общая сумма взятки должна была составить 100 тысяч рублей.

Как уточняет издание «Ивановские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, взятку полицейские дали мировому судье, который и стал еще одним фигурантом дела.

В СКР отметили, что в ходе допроса обвиняемые дали признательные показания.

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