Нарушивший ПДД москвич предложил гаишникам 300 тысяч рублей

В Москве нарушивший правила дорожного движения (ПДД) водитель пытался дать взятку сотрудникам ГАИ в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на Бережковской набережной. Гаишники остановили автомобиль Jaguar, водитель которого вел себя странно. Из-за этого автоинспекторы предположили, что москвич находился под воздействием неких препаратов.

Мужчина предложил стражам порядка взятку в размере 300 тысяч рублей, однако они отказались и задержали водителя. Нарушитель был доставлен в отделение полиции.

В апреле в Москве задержали за взятку сотруднику ГИБДД мужчину, нарушившего режим самоизоляции. По данным ведомства, на 45-м километре МКАД инспектором ДПС для проверки документов была остановлена машина марки Mercedes-Benz. За рулем был 32-летний приезжий из ближнего зарубежья. В ходе оформления административного протокола за нарушение режима самоизоляции водитель предложил взятку в размере трех тысяч рублей за несоставление протокола.

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