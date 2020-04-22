Инспектора ГИБДД уволили за взятку роллами «Филадельфия»

В Кургане (Курганская область) уволили инспектора ГИБДД за взятку сетом роллов «Филадельфия» стоимостью 1050 рублей. Об этом в среду, 22 апреля, источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу «360».

По словам источника, сотрудник ДПС 5 февраля остановил для проверки местного жителя, у которого при себе не было ни водительского удостоверения, ни полиса ОСАГО. Однако полицейский не стал привлекать нарушителя к административной ответственности, надеясь на вознаграждение. 10 марта инспектор получил взятку роллами — и вскоре он был уволен.

22 октября 2014 года сообщалось, что в Удмуртии за получение взятки мясными продуктами — свининой, говядиной и фаршем — бывшего инспектора ДПС приговорили к штрафу в 203 тысячи рублей.

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