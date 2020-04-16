В Москве нарушившего самоизоляцию водителя задержали за взятку сотруднику ГИБДД. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщается на сайте МВД.
По данным ведомства, на 45-м километре МКАД инспектором ДПС для проверки документов была остановлена машина марки Mercedes-Benz. За рулем был 32-летний приезжий из ближнего зарубежья. В ходе оформления административного протокола за нарушение режима самоизоляции водитель предложил взятку в размере трех тысяч рублей за несоставление протокола.
Факт дачи взятки сотруднику ГИБДД был зафиксирован, видеоматериал передан в территориальное ОМВД. Было возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество). Нарушитель будет находиться под подпиской о невыезде.
Утром в среду, 15 апреля, в Москве и области начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. В столице было оформлено 3,2 миллиона пропусков, 900 тысяч из них были аннулированы из-за недостоверных сведений.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения