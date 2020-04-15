Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Контроль будет переведен в автоматический режим и связан с транспортными картами Московского региона — «Тройкой» и «Стрелкой», а также социальными картами. Проверки, которые станут выборочными вместо поголовных, начнут проводить выборочно и возложат эти обязанности на контролеров ГКУ «Организатор перевозок» взамен полиции.

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Система будет вводиться поэтапно, инструкцию власти обещают опубликовать 16 апреля.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее пообещал ежедневно ужесточать контроль за наличием у горожан цифровых пропусков. 15 апреля их наличие стало обязательным для въезда в столицу на личном транспорте и для поездок на любом общественном транспорте, в том числе в такси. Проверять наличие пропусков поручили полиции, и в связи с медлительностью процесса (проверке подверглись практически все водители и пассажиры, на въездах в город и в вестибюлях станций метро возникли заторы и очереди соответственно. Проблему прокомментировали в Кремле, Собянин обещал продумать дальнейшую работу по контролю.

Существует несколько типов пропусков: для тех, кому необходимо ездить на работу (многоразовый, действителен до 30 апреля), для поездок в больницу (действителен в течение дня) и для личных поездок (можно получить дважды в неделю, выдается по уважительной причине). За отсутствие пропуска могут вынести предупреждение или выписать штраф.

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