Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Контроль будет переведен в автоматический режим и связан с транспортными картами Московского региона — «Тройкой» и «Стрелкой», а также социальными картами. Проверки, которые станут выборочными вместо поголовных, начнут проводить выборочно и возложат эти обязанности на контролеров ГКУ «Организатор перевозок» взамен полиции.
Система будет вводиться поэтапно, инструкцию власти обещают опубликовать 16 апреля.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее пообещал ежедневно ужесточать контроль за наличием у горожан цифровых пропусков. 15 апреля их наличие стало обязательным для въезда в столицу на личном транспорте и для поездок на любом общественном транспорте, в том числе в такси. Проверять наличие пропусков поручили полиции, и в связи с медлительностью процесса (проверке подверглись практически все водители и пассажиры, на въездах в город и в вестибюлях станций метро возникли заторы и очереди соответственно. Проблему прокомментировали в Кремле, Собянин обещал продумать дальнейшую работу по контролю.
Существует несколько типов пропусков: для тех, кому необходимо ездить на работу (многоразовый, действителен до 30 апреля), для поездок в больницу (действителен в течение дня) и для личных поездок (можно получить дважды в неделю, выдается по уважительной причине). За отсутствие пропуска могут вынести предупреждение или выписать штраф.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения