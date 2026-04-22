«Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

Аналитик Ткаченко: Россия перекрыла нефть из Казахстана для давления на Германию

Россия перекрыла экспорт нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба», чтобы надавить на Германию за ее антироссийскую политику. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Очевидно, что Германия сейчас стала лидером русофобского фронта в Европе. Она поддерживает все, что делает Европейский союз против России. Поэтому мы и могли перейти к языку принуждения, чтобы усугубить энергетическую ситуацию Станислав Ткаченко профессор кафедры европейских исследований СПбГУ

21 апреля агентство Reuters сообщило о планах России остановить транзит казахстанской нефти в Германию с 1 мая. Позже министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что Астану неофициально уведомили о невозможности транспортировать топливо: «На май у нас транзит через Атырау — Самара по направлению нефтепровода "Дружба" и далее на завод в Шведт будет сведен к нулю».

Центральноазиатская республика экспортирует в ФРГ ресурсы по северной ветке нефтепровода «Дружба». Транзит нефти по территории России через трубопроводную систему ПАО «Транснефть» обеспечивает национальный оператор Казахстана «Казтрансойл».

Далее казахстанская нефть перекачивается по территории Белоруссии через трубопроводную систему ОАО «Гомельтранснефть Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Германии в рамках межправительственного соглашения между Казахстаном и Россией от 7 июня 2002 года.

2,1 млн тонн нефти поставил Казахстан в Германию в 2025 году

Также южная ветка трубопровода проходит через территорию Украины, и по ней Россия отправляла нефть в Венгрию и Словакию. В феврале прокачка остановилась из-за повреждения трубы в результате обстрелов.

22 апреля вице-премьер России Александр Новак подтвердил информацию и сообщил, что казахстанская нефть с 1 мая будет направляться в другие свободные логистические направления. Он указал, что переговоры по этому вопросу Москва и Астана уже провели.

По его словам, это связано с техническими возможностями трубопровода. Вопросами перенаправления потоков занимаются Министерство энергетики России и «Транснефть».

Немцы отказались от российской нефти, значит, у них все в порядке Александр Новак вице-премьер России

Насосная станция нефтепровода «Дружба» в восточной Германии Фото: Sven Kaestner / AP

Почему Россия решила перекрыть экспорт нефти в Германию?

Как указал Ткаченко, Россия могла решиться на перекрытие нефти в Германию из-за текущих проблем, вызванных ближневосточным конфликтом и перекрытием Ормузского пролива.

Никаких экономических причин этому нет. Это сугубо политическое решение, чтобы послать сигнал Германии за ее антироссийскую политику Станислав Ткаченко профессор кафедры европейских исследований СПбГУ

Кроме того, исследователь напомнил о санкциях Берлина против Москвы и попытке приватизировать российскую собственность в ФРГ.

На фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана Германия ужесточила свою риторику в адрес России. 18 марта глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Европейский союз (ЕС) должен усилить давление на Москву.

В частности, политик не просто раскритиковал идею США ослабить санкционное давление, но и заявил, что Россия якобы является «спекулянтом». По его мнению, рост цен на нефть и газ из-за перекрытия Ормузского пролива дал Москве возможность извлечь выгоду и получить больше средств на финансирование военных действий.

«В любом случае, ослабление санкций сейчас было бы неправильным шагом», — резюмировал политик.

Как действия России скажутся на отношениях с Казахстаном?

Как отметил Ткаченко, ситуация с трубопроводом «Дружба» может в краткосрочной перспективе осложнить отношения России с Казахстаном. Однако политолог напомнил о том, что сама поставка казахстанской нефти в Германию стала большой уступкой со стороны Москвы.

Мы сделали Казахстану огромное одолжение, поделившись своей долей на немецком рынке. Раньше это все была только наша нефть, которая шла через Белоруссию и Польшу в Германию. Это был наш рынок и мы не собирались его ни с кем делить Станислав Ткаченко профессор кафедры европейских исследований СПбГУ

Эксперт напомнил, что после введения Западом санкций в 2022 году и исключения российской нефти, Москва согласилась, чтобы по ее собственной инфраструктуре пошла казахстанская нефть.

«Если в Казахстане обидятся, то они имеют право. Но это будет неблагодарностью, так как за последние годы они бесплатно получили от нас огромную долю на немецком рынке, принадлежавшую России», — резюмировал собеседник.

Нефтеперекачивающая станция в Казахстане Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Казахстан может поставить нефть в обход России

В декабре прошлого года после ударов Украины по морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи Новороссийска, Казахстан заявил о планах перенаправить экспорт нефти в обход России.

Речь идет о трубопроводе Баку — Тбилиси — Джейхан. Однако, поставки по этому маршруту ограничены пропускной способностью порта Актау и требованиями к качеству нефти

Кроме того, Минэнерго Казахстана сообщило, что после повреждений в Новороссийске срочно перенаправит поставки сырья на другие маршруты, но не указало, на какие именно.