Казахстан увеличит поставки нефти в обход России

Reuters: После удара Киева по терминалу КТК Казахстан направит нефть в обход РФ

После удара Украины по морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), из-за которого стала невозможна дальнейшая эксплуатация одного из выносных причальных устройств (ВПУ), Казахстан частично перенаправит экспорт нефти в обход России. Об этом со ссылкой на пять источников в отрасли пишет Reuters.

Речь идет о трубопроводе Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), прокачка через который в декабре вырастет на 30 процентов по сравнению с ноябрем. Впрочем, поставки по этому маршруту ограничены пропускной способностью порта Актау и требованиями к качеству нефти.

Через КТК проходят более 80 процентов казахстанского экспорта нефти. В конце ноября Минэнерго Казахстана сообщило, что после повреждений в Новороссийске срочно перенаправит поставки сырья на другие маршруты, но не указало, на какие именно. Другой альтернативой поставкам через КТК и Актау остается прокачка в Усть-Лугу в Ленинградской области на берегу Балтийского моря, но такой маршрут дороже. К тому же стабильность поставок зависит от пропускных способностей «Транснефти».

В понедельник, 1 декабря, КТК возобновил отгрузку через единственное действующее ВПУ. Третье находится в ремонте — КТК прикладывает все усилия, чтобы завершить его досрочно.

В Министерстве иностранных дел Казахстана выразили протест Киеву в связи с атакой на инфраструктуру КТК и ожидают, что Украина примет меры и более не допустит таких происшествий. В свою очередь, в МИД Украины ответили, что Казахстан не осуждал атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины.