МИД Украины упрекнул Казахстан после атаки ВСУ на КТК

Казахстан не осуждал российскую сторону во время атак по территории Украины. В этом Астану после атаки Вооруженных сил республики (ВСУ) на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) упрекнул спикер МИД Украины Георгий Тихий, его слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Отдельно он обратил внимание на атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, по словам представителя министерства, из-за обстрелов 28 ноября без света остались 500 тысяч жителей Киева и 100 тысяч жителей столичной области Украины.

Тихий также призвал Астану направить усилия на принуждение России к окончанию конфликта. При этом он заявил, что Киев выражает уважение народу Казахстана и настроен на развитие дружеских отношений с республикой.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана выразили протест Киеву в связи с атакой на инфраструктуру КТК. В ведомстве уточнили, что этот эпизод стал третьим актом агрессии, направленным против гражданского объекта, работа которого осуществляется в соответствии с нормами международного права.