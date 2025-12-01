В МИД Украины удары ВСУ по инфраструктуре Казахстана назвали самообороной

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который создан по совместному проекту с Казахстаном, были ответом на российские атаки. Об этом в Telegram заявила пресс-служба МИД Украины.
«В рамках выверенных и стратегически обоснованных оборонных операций силы обороны Украины системно ослабляют военно-промышленный потенциал [России] (...). Украина бьет в ответ», — говорится в публикации.
В дипломатическом ведомстве заявили, что украинские атаки при этом не были направлены против Казахстана или других третьих стран.
Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана выразили протест Киеву в связи с атакой на инфраструктуру КТК. В ведомстве уточнили, что этот эпизод стал третьим актом агрессии, направленным против гражданского объекта, работа которого осуществляется в соответствии с нормами международного права.