В МИД Украины удары ВСУ по инфраструктуре Казахстана назвали самообороной

МИД Украины: Удары ВСУ по инфраструктуре КТК были ответом на российские атаки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Turkish Directorate General for Maritime Affairs / Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который создан по совместному проекту с Казахстаном, были ответом на российские атаки. Об этом в Telegram заявила пресс-служба МИД Украины.

«В рамках выверенных и стратегически обоснованных оборонных операций силы обороны Украины системно ослабляют военно-промышленный потенциал [России] (...). Украина бьет в ответ», — говорится в публикации.

В дипломатическом ведомстве заявили, что украинские атаки при этом не были направлены против Казахстана или других третьих стран.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана выразили протест Киеву в связи с атакой на инфраструктуру КТК. В ведомстве уточнили, что этот эпизод стал третьим актом агрессии, направленным против гражданского объекта, работа которого осуществляется в соответствии с нормами международного права.

