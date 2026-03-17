Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:08, 18 марта 2026Мир

В МИД Германии оценили возможность ослабить санкции против России

Глава МИД ФРГ Вадефуль: РФ выгоден на Ближнем Востоке, ослаблять санкции нельзя
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

В Германии оценили возможность ослабить санкции ЕС против нефти из России по примеру Соединенных Штатов на фоне кризиса на Ближнем Востоке. По мнению главы немецкого МИДа Йоханна Вадефуля, такой шаг был бы ошибкой, его цитирует Spiegel.

«Россия наживается на текущем кризисе как спекулянт», — указал министр иностранных дел ФРГ в ходе совместной с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом пресс-конференции в Берлине. По его мнению, рост цен на нефть и газ дал Москве возможность извлечь выгоду и получить больше средств на финансирование военных действий.

Это, считает Вадефуль, является причиной, почему ЕС и Германия должны поддержать энергетические санкции против России. «В любом случае, ослабление санкций сейчас было бы неправильным шагом», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok