Италия захотела ослабить нефтяные санкции против России

Вице-премьер Италии Сальвини призвал ЕС ослабить нефтяные санкции против России

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал Европейский союз (ЕС) ослабить нефтяные санкции против России. Об этом сообщает Financial Times.

Сальвини предложил Брюсселю последовать примеру Соединенных Штатов и снизить давление на цены на энергоносители, смягчив ограничения против Москвы. По его словам, это прагматичный выбор. «Речь не идет о поддержке [президента РФ Владимира] Путина или антипутинской позиции. На мой взгляд, [президент США Дональд] Трамп поступил правильно», — сказал он.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

До этого Трамп анонсировал отмену Вашингтоном части санкций против нефтяной отрасли других государств. Отмечается, что в связи с ростом мировых цен на энергоносители американская администрация президента может смягчить санкции, введенные в отношении российской нефти.