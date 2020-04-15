В Кремле отреагировали на очереди в московском метро словами «это плохо»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на очереди в московском метро из-за проверки цифровых пропусков словами «это плохо», передает «Интерфакс» в среду, 15 апреля.
«Это плохо. Это опасно, это очень нежелательно и это то, что сейчас старается предотвратить руководство Москвы», — сказал Песков.
В Кремле подчеркнули, что алгоритм действия при проверке пропусков нуждается в доработке. Песков усомнился в том, можно ли за несколько часов обеспечить пропускной режим и «минимизировать проблемы, которые возникают». «Очевидно, нельзя», — заключил пресс-секретарь президента.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал появление очередей при входе в метро в нынешней ситуации очень критичным. «Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — добавил глава города. По его словам, в настоящее время очереди устранены и работа метрополитена нормализована.
В среду, 15 апреля, при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди. Это произошло из-за введения пропускного режима, который начал действовать в этот день. В столице было оформлено 3,2 миллиона пропусков, 900 тысяч из них были аннулированы из-за недостоверных сведений.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения