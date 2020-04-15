Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
По словам Собянина, появление очередей при входе в метро в нынешней ситуации очень критично. «Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — добавил глава города.
Он отметил, что в настоящее время очереди устранены и работа метрополитена нормализована. В то же время Собянин заявил о необходимости перейти к автоматизированному контролю пропусков. «Продумаем, как это сделать», — заключил мэр.
В среду, 15 апреля, при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди. Это произошло из-за проверки цифровых пропусков у всех пассажиров.
Ранее московские власти предупредили, что с первого дня работы пропусков будут проводиться показательные рейды для выявления нарушителей режима самоизоляции, в том числе среди пешеходов. Водителей без соответствующего разрешения будут штрафовать на пять тысяч рублей с каждой зафиксировавшей проезд камеры. Злостным нарушителям в Подмосковье пригрозили уголовными делами.
Утром в среду, 15 апреля, в Москве и области начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. Днем ранее в столице было оформлено 3,2 миллиона таких пропусков, 900 тысяч из них были аннулированы из-за недостоверных сведений.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения