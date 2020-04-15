В первый день пропускного режима на въездах в Москву образовались пробки, движение затруднено в местах дислоцирования нарядов ГИБДД, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

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Пробки образовались практически на всех крупных магистралях в сторону центра: на Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском шоссе.

С 15 апреля на въезде в Москву сотрудники ГАИ в обязательном порядке проверяют наличие цифрового пропуска у водителей и пассажиров. Отсутствие пропуска грозит штрафом.

Пропускной режим был введен мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках борьбы с распространением коронавируса. Для передвижения на любом виде транспорта необходимо получить цифровой пропуск. Аналогичные меры действуют в Московской области.

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