Раскрыт способ проверки электронного пропуска в такси. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Департамент транспорта и представителей российских компаний такси.

С 15 апреля водители должны будут проверять у пассажиров цифровой пропуск с кодом.

Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин рассказал, что при заказе такси самостоятельно вводить код не нужно. Водитель должен будет проверить пропуск с помощью приложения «Помощник Москвы» на его смартфоне. «Мы специально доработали программу для проверки действительности кода. Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения», — объяснил Пронин.

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Также он уточнил, что автомобиль такси по дороге смогут остановить полицейские. Они проверят паспорт, пропуск и сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси, при несовпадении выпишут штраф.

Гендиректор сервиса Gett Анатолий Сморгонский рассказал, что компания уже добавила в приложение возможность контроля водителями электронных пропусков пассажиров. Он отметил, что клиент должен будет сам скопировать код в приложение. Водители увидят его и заранее проверят с помощью приложения. Если код окажется недействительным, поездку отменят.

Представитель «Яндекс.Такси» рассказал, что сервис направил информацию от департамента транспорта партнерам, таксопаркам и водителям. Представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин также сообщил, что компания доведет информацию о порядке проверки цифровых пропусков пассажиров до партнеров.

Также отмечается, что неясно, как водителям такси возить пассажиров, которым не нужен пропуск. Сотрудник одного из агрегаторов такси отметил, что у таксистов нет оснований проверять удостоверения у журналистов, военных, судей или полицейских.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе вводится пропускной режим из-за распространения коронавируса. Оформить пропуск можно с 13 апреля, а со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

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