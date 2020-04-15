В Москве опровергли штрафы по камерам для нарушивших самоизоляцию водителей

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников опроверг информацию о том, что нарушивших режим самоизоляции водителей будут фиксировать на камеры, после чего высылать им на почту штрафы. Он рассказал об этом эфире передачи «Время покажет» на Первом канале .
По его словам, камеры на дорогах столицы, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД), не могут вычислить нарушителей за рулем, у которых отсутствуют электронные пропуска. Шапошников заверил, что камеры продолжают фиксировать нарушения ПДД, «не более того».
Ранее сообщалось, что в Москве проведут показательные рейды для выявления нарушителей самоизоляции. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве Москвы, водителей, которые выедут из дома без пропуска, оштрафуют на пять тысяч рублей с каждой зафиксировавшей проезд камеры.
10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе вводится пропускной режим из-за распространения коронавируса. Оформить пропуск можно с 13 апреля, а со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения