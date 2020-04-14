Водителям в Подмосковье пригрозили уголовными делами за нарушение самоизоляции. Их предупредил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти муниципального самоуправления ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин. Его слова приводит ТАСС.
«Хочу ответить: протоколы для нас — не панацея. Личный состав нацелен на проведение разъяснительной работы. Но злостным нарушителям грозят жесткие меры — вплоть до уголовной ответственности», — сказал он.
Ранее полиция предупредила о возможных затруднениях на дорогах Москвы из-за введения контроля пропусков. С 15 апреля сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропусков у водителей и их пассажиров для передвижения по Москве. Посты ДПС на въездах в Москву усилили росгвардейцами.
10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе вводится пропускной режим из-за распространения коронавируса. Оформить пропуск можно с 13 апреля, а со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения