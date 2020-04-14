Водителям в Подмосковье пригрозили уголовными делами за нарушение самоизоляции. Их предупредил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти муниципального самоуправления ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин. Его слова приводит ТАСС.

«Хочу ответить: протоколы для нас — не панацея. Личный состав нацелен на проведение разъяснительной работы. Но злостным нарушителям грозят жесткие меры — вплоть до уголовной ответственности», — сказал он.

Ранее полиция предупредила о возможных затруднениях на дорогах Москвы из-за введения контроля пропусков. С 15 апреля сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропусков у водителей и их пассажиров для передвижения по Москве. Посты ДПС на въездах в Москву усилили росгвардейцами.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе вводится пропускной режим из-за распространения коронавируса. Оформить пропуск можно с 13 апреля, а со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

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