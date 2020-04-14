Москвичей призвали не оформлять пропуска «просто так»

Власти Москвы призвали жителей города не оформлять пропуска для передвижения по городу «просто так» или «на всякий случай». Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Лысенко объяснил призыв тем, что в период распространения коронавируса надо следовать рекомендациям врачей и по возможности не выходить из дома. Он добавил, что пропуска выдаются по заявительному принципу, но указанные для их получения данные проверяют и аннулируют, если они оказываются недостоверными.

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Ранее сообщалось, что в Москве аннулируют 900 тысяч цифровых пропусков, так как они были оформлены с недостоверными данными. Всего в Москве на 14 апреля оформлено 3,2 миллиона пропусков.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропусков 10 апреля, с 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. Кроме того, наличие специального пропуска будут проверять у всех водителей, въезжающих в столицу. Жители Москвы могут получить пропуска тремя способами — с помощью СМС, на портале mos.ru и по телефону единой справочной службы правительства столицы.

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