Стало известно о готовности Подмосковья ввести пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ближайшее время объявит о введении в регионе пропускной системы на период действия режима повышенной готовности и всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на три источника, близкие к подмосковному правительству.

В пресс-службе Воробьева эту информацию не комментировали, отмечает издание.

Ранее источники РБК, «Коммерсанта» и «Ведомостей» сообщили о планах мэрии Москвы в ближайшее время объявить о введении в столице системы электронных пропусков. «Коммерсантъ» писал, что соответствующее распоряжение мэра Сергея Собянина может быть опубликовано уже 10 апреля.

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