Число зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 500

В Подмосковье на 8 апреля выявлено 549 случаев заражения коронавирусом — за последние сутки в регионе зафиксировали еще 95 случаев. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале.
По данным оперштаба, из 95 заболевших 54 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 26 человек — от 45 до 64 лет, 11 человек — от 65 до 84 лет. В регионе также зафиксировали заражение у четырех детей.
Всего на 8 апреля в Подмосковье умерли десять человек, еще 52 выздоровели и выписаны из больниц.
Ранее 8 апреля оперативный штаб по Москве сообщил, что в столице за последние сутки зарегистрировано 660 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных — 5841, умер 31 человек, выздоровели 270. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения