Число зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 500

В Подмосковье на 8 апреля выявлено 549 случаев заражения коронавирусом — за последние сутки в регионе зафиксировали еще 95 случаев. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, из 95 заболевших 54 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 26 человек — от 45 до 64 лет, 11 человек — от 65 до 84 лет. В регионе также зафиксировали заражение у четырех детей.

Всего на 8 апреля в Подмосковье умерли десять человек, еще 52 выздоровели и выписаны из больниц.

Ранее 8 апреля оперативный штаб по Москве сообщил, что в столице за последние сутки зарегистрировано 660 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных — 5841, умер 31 человек, выздоровели 270. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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