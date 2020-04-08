В Москве появились сотни новых зараженных

В Москве за последние сутки зарегистрировано 660 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Общее число инфицированных в столице составило 5841. За все время эпидемии там вылечилось 270 пациентов с вирусом, скончался 31. В Подмосковье заболевших стало больше на 95 — до 549.
Всего в стране появилось 1175 новых зараженных. В сумме в 81 регионе инфицировано 8672 человека, умерло 63. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.
Последнее время жители Москвы заражаются через контакты с инфицированным. Доля завозных случаев уменьшилась до четырех процентов.
Директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков ранее объяснял, что рост числа заражений в столице продолжился после введения режима всеобщей самоизоляции, потому что инкубационный период длится 14 дней, после чего проявляются симптомы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения