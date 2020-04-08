В Москве появились сотни новых зараженных

В Москве за последние сутки зарегистрировано 660 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Общее число инфицированных в столице составило 5841. За все время эпидемии там вылечилось 270 пациентов с вирусом, скончался 31. В Подмосковье заболевших стало больше на 95 — до 549.

Всего в стране появилось 1175 новых зараженных. В сумме в 81 регионе инфицировано 8672 человека, умерло 63. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.

Последнее время жители Москвы заражаются через контакты с инфицированным. Доля завозных случаев уменьшилась до четырех процентов.

Директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков ранее объяснял, что рост числа заражений в столице продолжился после введения режима всеобщей самоизоляции, потому что инкубационный период длится 14 дней, после чего проявляются симптомы.

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