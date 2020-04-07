Число зараженных коронавирусом в Москве превысило пять тысяч

За последние 24 часа в Москве выявлено почти 700 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Число заболевших в столице увеличилось на 697 человек — до 5181, из них вылечилось 222. В Московской области 67 новых пациентов с COVID-19, в сумме там насчитывается 454 инфицированных.

В целом по России заражено 7497 граждан в 81 регионе. Впервые инфекция обнаружена в Карачаево-Черкессии. Инфекции пока нет в Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Туве, на Чукотке. Скончались 58 пациентов, поправились 494.

Ранее директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков говорил, что в Москве после введения режима самоизоляции продолжают выявлять случаи заражения, потому что период инкубации длится 14 дней, и сейчас проявляются симптомы у ранее заразившихся.

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