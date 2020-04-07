Число зараженных коронавирусом в Москве превысило пять тысяч

За последние 24 часа в Москве выявлено почти 700 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Число заболевших в столице увеличилось на 697 человек — до 5181, из них вылечилось 222. В Московской области 67 новых пациентов с COVID-19, в сумме там насчитывается 454 инфицированных.
В целом по России заражено 7497 граждан в 81 регионе. Впервые инфекция обнаружена в Карачаево-Черкессии. Инфекции пока нет в Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Туве, на Чукотке. Скончались 58 пациентов, поправились 494.
Ранее директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков говорил, что в Москве после введения режима самоизоляции продолжают выявлять случаи заражения, потому что период инкубации длится 14 дней, и сейчас проявляются симптомы у ранее заразившихся.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения