В Москве умерли еще два человека с коронавирусом

В Москве умерли еще два человека, у которых был выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб.

Скончавшиеся — пациенты в возрасте 67 и 72 лет. Оба имели сопутствующие заболевания, в том числе хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия и кардиосклероз.

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Ранее сообщалось о смерти пяти пациентов с коронавирусом в Московской области.

По данным на утро 6 апреля, в России зарегистрировано 47 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. В стране зафиксировано 6,3 тысячи случаев заражения, в том числе свыше 950 за последние сутки. Более 400 человек выздоровели.

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