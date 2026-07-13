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21:01, 13 июля 2026Экономика

Российский блогер назвал лучший город Земли

Блогер Карисалов назвал Москву лучшим городом Земли
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский ресторатор и блогер Артем Карисалов заявил, что считает Москву лучшим городом на Земле. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам уроженца Ленинграда, столица очень понравилась ему с самого начала и нравится до сих пор. «Для меня это лучший город на Земле», — убежден он.

Помимо этого, блогер ответил на вопрос о преимуществах Москвы перед Нью-Йорком, Лондоном, Парижем и Берлином. Среди главных достоинств российской столицы он выделил чистоту и ухоженность. «Я пожил во всех четырех городах и могу сравнивать. (...) Здесь очень много зелени и, пожалуй, самая высокая концентрация отличных ресторанов», — добавил Карисалов.

Отличительными качествами москвичей по сравнению с жителями других городов ресторатор назвал быстрый ритм жизни и избалованность высоким уровнем сервиса. «Здесь стремительно принимаются решения, постоянно что-то строится, открываются новые проекты и рестораны. (...) Доставка еды приезжает буквально за несколько минут, такси любого класса можно вызвать практически моментально», — заключил он.

Ранее журналист Юрий Феклистов сравнил московское метро с подземными дворцами.

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