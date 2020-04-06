Раскрыто влияние коронавируса на хронические заболевания

При заражении коронавирусом могут обостриться хронические заболевания. Влияние инфекции на организм человека РИА Новости раскрыл директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

По его словам, пожилые люди подвержены большому риску при заражении потому, что этот вирус, как и любая другая инфекция, становится триггером для ухудшения имеющихся соматических патологий. «Когда появляется болезнь, то это все активизируется, и вместе нарастает как снежный ком», — объяснил он.

Ранее Петриков говорил, что в Москве после введения режима всеобщей самоизоляции не уменьшилось число новых случаев заражения потому, что еще не прошел инкубационный период, и у заразившихся до 30 марта сейчас начинают проявляться симптомы.

По данным на 6 апреля, в стране зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом, 4484 из них — в Москве.

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