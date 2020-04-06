Раскрыто влияние коронавируса на хронические заболевания

При заражении коронавирусом могут обостриться хронические заболевания. Влияние инфекции на организм человека РИА Новости раскрыл директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
По его словам, пожилые люди подвержены большому риску при заражении потому, что этот вирус, как и любая другая инфекция, становится триггером для ухудшения имеющихся соматических патологий. «Когда появляется болезнь, то это все активизируется, и вместе нарастает как снежный ком», — объяснил он.
Ранее Петриков говорил, что в Москве после введения режима всеобщей самоизоляции не уменьшилось число новых случаев заражения потому, что еще не прошел инкубационный период, и у заразившихся до 30 марта сейчас начинают проявляться симптомы.
По данным на 6 апреля, в стране зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом, 4484 из них — в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения