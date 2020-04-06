Пять пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье за сутки

В Московской области за последние сутки умерли пять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаб Подмосковья в понедельник, 6 апреля.

По данным оперштаба, всего в регионе умерло 8 человек с коронавирусом. С начала эпидемии там зарегистрировано 387 случаев заражения коронавирусной инфекцией

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно.