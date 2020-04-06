Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за последние сутки коронавирусом заразились 954 человека, из них 591 находятся в Москве. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Также новые случаи зафиксированы в 48 других регионах. Среди них в том числе Московская область (82), Санкт-Петербург (35), Республика Коми (31), Республика Татарстан (16), Краснодарский край (11), Ивановская область (10), Тульская область (10), Вологодская область (10), Воронежская область (9), Ставропольский край (9), Республика Марий Эл (9), Нижегородская область (9).

Впервые коронавирус выявили в Карелии. Там сейчас два случая.

Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая коронавируса, пациенты есть в 80 регионах. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, двое пациентов скончались за последние сутки. 406 человек выздоровели, из них за последние сутки — 51.

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