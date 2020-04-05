Названы регионы России с наибольшим числом заразившихся коронавирусом

Наибольшее число заразившихся коронавирусом в России зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
По его данным, в Москве зарегистрировано 3893 случая заражения, в Московской области — 305 случаев, в Петербурге — 191 случай. Еще 59 инфицированных зафиксировано в Республике Коми, 57 — в Ленинградской области, и 47 — в Нижегородской области.
За последние сутки в Москве зарегистрировано 536 новых случаев заражения, в Подмосковье — 45, в Нижегородской области — 22, в Петербурге — 20, в Тульской области — 10, в Ленинградской области — 10, в Красноярском крае — 4, в Ханты-Мансийском автономном округе — 3, в Крыму — 2. По одному заразившемуся — в Ярославской, Челябинской, Новосибирской областях и Хабаровском крае. Также впервые коронавирус обнаружен в Камчатском крае, там заразились два человека.
В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения