Названы регионы России с наибольшим числом заразившихся коронавирусом

Наибольшее число заразившихся коронавирусом в России зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

По его данным, в Москве зарегистрировано 3893 случая заражения, в Московской области — 305 случаев, в Петербурге — 191 случай. Еще 59 инфицированных зафиксировано в Республике Коми, 57 — в Ленинградской области, и 47 — в Нижегородской области.

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За последние сутки в Москве зарегистрировано 536 новых случаев заражения, в Подмосковье — 45, в Нижегородской области — 22, в Петербурге — 20, в Тульской области — 10, в Ленинградской области — 10, в Красноярском крае — 4, в Ханты-Мансийском автономном округе — 3, в Крыму — 2. По одному заразившемуся — в Ярославской, Челябинской, Новосибирской областях и Хабаровском крае. Также впервые коронавирус обнаружен в Камчатском крае, там заразились два человека.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.

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