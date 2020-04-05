Военкоматы России переведены на удаленную работу из-за коронавируса

Министерство обороны России перевело военкоматы на удаленную работу из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает ТАСС.
По данным агентства, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы. Уточнение всей необходимой информации проводится по телефону, чтобы исключить личное посещение военкоматов.
30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Призыв завершится 15 июля. Сроки военного призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Не изменилось и число людей, которые пополнят ряды вооруженных сил — согласно документу, с 1 апреля пойдут служить 135 тысяч человек.
В России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. При этом 43 пациента умерли, а 333 — вылечились. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения