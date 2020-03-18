Кремль отреагировал на идею переноса весеннего призыва из-за коронавируса

В Кремле изучат целесообразность перенести весенний призыв из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Хороший вопрос, будем изучать», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Пескова, по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.

Ранее 18 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено с 22 апреля на другую дату в случае возникновения угрозы для здоровья граждан в связи с коронавирусом.

В России весенний призыв обычно начинается 1 апреля и продолжается до 15 июля.

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