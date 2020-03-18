Памфилова допустила перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено с 22 апреля на другую дату в случае возникновения угрозы для здоровья граждан в связи с коронавирусом, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС в среду, 18 марта.

«Приоритет — здоровье и безопасность наших людей. (...) Если ситуация на 22 апреля будет такова, что для здоровья и безопасности граждан проводить голосование недопустимо, оно будет перенесено на другие сроки», — отметила она.

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования 22 апреля. Так, россиян спросят: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что дата может быть перенесена, так как здоровье людей является абсолютным приоритетом.

Ранее Конституционный суд России одобрил президентский закон о поправках к Конституции. В документе содержится более 400 поправок, среди которых расширение полномочий парламента и запрет на гей-браки.