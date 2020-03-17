Песков объяснил вероятность переноса голосования за поправки к Конституции

Путин подписал указ о голосовании за поправки к Конституции на 22 апреля, но дата может быть перенесена. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, президент заявил главе ЦИК Элле Памфиловой, что было бы нелогично подписывать указ с открытой датой, однако здоровье людей является абсолютным приоритетом. Поэтому в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса, дата может быть смещена.

«Говоря о предстоящем голосовании, прежде всего необходимо исходить из соображений безопасности и охраны здоровья. Это является приоритетом», — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции. На голосование будет вынесен вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Конституционный суд России признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими Основному закону. В заключении КС сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Совфедом. В документе более 400 пунктов.

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