Песков ответил на вопрос об анализе Путина на коронавирус

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, сдал ли глава государства Владимир Путин анализ на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

«Его график — лучший показатель здоровья. Все, что нужно для защиты президента, делается», — отметил Песков.

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Он также сообщил, что сам успешно сдал анализ на коронавирус. Кроме того, процедуру прошли и все сотрудники, готовящие мероприятия с участием президента.

Представитель Кремля добавил, что на данный момент прогнозы распространения коронавируса не могут быть точными.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч. В России зарегистрировано 114 случаев заражения. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.