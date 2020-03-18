Евросоюз вслед за США обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Евросоюз вслед за США обвинил Россию в распространении фейковой информации о борьбе стран Запада с коронавирусом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на закрытый доклад Евросоюза от 16 марта.
В документе указано, что российские прокремлевские СМИ якобы развернули кампанию по дезинформации с целью посеять панику и страх в европейском сообществе. При этом наиболее активные распространители дезинформации — аккаунты в соцсетях, которые ранее уже отметились публикацией сообщений о протестах «желтых жилетов» во Франции, а в настоящее время оставляют записи о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках.
Они массово пишут о том, что новый вирус — искусственная болезнь, превращенная в оружие, и публикуют апокалиптические истории. Также в данных сообщениях приводится мысль о том, что капиталисты получают выгоду от распространения SARS-CoV-2. В то же время создатели аккаунтов хвалят деятельность российского президента Владимира Путина и обращают внимание на успешную борьбу с коронавирусом под его руководством.
Собеседник издания в Брюсселе опасается, что распространяемые российской стороной фейки способны помешать эффективной борьбе с пандемией в Европе.
В конце февраля сообщалось, что Госдеп США заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. Американские чиновники заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов скоординированно распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Кроме того, такие пользователи продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-2019 стоит правительство США, таким образом нанося ущерб репутации страны, считают в Госдепе. Представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные обвинения «намеренным вбросом».
По последним данным, в Европе не осталось ни одной страны, в которой не был бы выявлен коронавирус. В десятку стран с наибольшим числом заразившихся входят Италия (более 30 тысяч), Испания (более 11 тысяч), Германия (более 9 тысяч), Франция (почти 8 тысяч) и Швейцария (почти 3 тысячи). Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 приблизилось к 200 тысячам человек. 7,9 тысячи умерли, более 81 тысячи излечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Источник: Всемирная организация здравоохранения