Евросоюз вслед за США обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Евросоюз вслед за США обвинил Россию в распространении фейковой информации о борьбе стран Запада с коронавирусом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на закрытый доклад Евросоюза от 16 марта.

В документе указано, что российские прокремлевские СМИ якобы развернули кампанию по дезинформации с целью посеять панику и страх в европейском сообществе. При этом наиболее активные распространители дезинформации — аккаунты в соцсетях, которые ранее уже отметились публикацией сообщений о протестах «желтых жилетов» во Франции, а в настоящее время оставляют записи о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках.

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Они массово пишут о том, что новый вирус — искусственная болезнь, превращенная в оружие, и публикуют апокалиптические истории. Также в данных сообщениях приводится мысль о том, что капиталисты получают выгоду от распространения SARS-CoV-2. В то же время создатели аккаунтов хвалят деятельность российского президента Владимира Путина и обращают внимание на успешную борьбу с коронавирусом под его руководством.

Собеседник издания в Брюсселе опасается, что распространяемые российской стороной фейки способны помешать эффективной борьбе с пандемией в Европе.

В конце февраля сообщалось, что Госдеп США заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. Американские чиновники заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов скоординированно распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Кроме того, такие пользователи продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-2019 стоит правительство США, таким образом нанося ущерб репутации страны, считают в Госдепе. Представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные обвинения «намеренным вбросом».

По последним данным, в Европе не осталось ни одной страны, в которой не был бы выявлен коронавирус. В десятку стран с наибольшим числом заразившихся входят Италия (более 30 тысяч), Испания (более 11 тысяч), Германия (более 9 тысяч), Франция (почти 8 тысяч) и Швейцария (почти 3 тысячи). Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 приблизилось к 200 тысячам человек. 7,9 тысячи умерли, более 81 тысячи излечились.

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