Россиян срочно позвали домой из зараженной коронавирусом Италии

Россиян срочно позвали вернуться домой из зараженной коронавирусом Италии. Соответствующее обращение появилось на странице российского посольства в Facebook.

В тексте отмечается, что с учетом складывающейся в Италии ситуации диппредставительство рекомендует гражданам России как можно скорее вернуться на родину. Там также напомнили, что сохранено авиасообщение рейсами «Аэрофлота» Москва-Рим-Москва.

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Италия — крупнейший в Европе очаг распространения коронавируса. Из-за пандемии вируса власти страны в начале марта закрыли Ломбардию (столица области — Милан), а также еще 14 провинций, в том числе Венецию из-за рисков распространения коронавируса. В этих регионах введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри.

По последним данным, всего в Италии заражены больше 28 тысяч человек. Во всем мире коронавирусом заразились 185,1 тысячи человек, более 7,3 тысячи умерли, а 80,2 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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