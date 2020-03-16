В Италии за сутки умерли 350 зараженных коронавирусом

В Италии за сутки умерли более 350 человек, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Reuters.

Общее число погибших составило более 2,1 тысячи. Эта цифра не учитывает пока не проясненные данные из региона Апулия и провинции Тренто.

Кроме того, за сутки выявлено свыше трех тысяч новых случаев инфицирования. Теперь общее число зараженных в Италии составляет более 27,9 тысячи. Сообщается, что такой рост — 13 процентов за сутки — самый незначительный за все время с первого дня заражения в Италии.

По последним данным, количество погибших из-за коронавируса достигло 7044, общее число случаев заражения составило 179 тысяч, из них выздоровело 77,9 тысячи человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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