Предсказан рост смертности от коронавируса в Европе

Смертность от пандемии COVID-2019 в странах Европы будет расти из-за того, что распространение вируса пока находится на начальной стадии. Дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом предсказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич в интервью для РИА Новости.

«Вспышка в Италии развивалась дольше, чем в других странах Европы, и поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут», — подчеркнул он. Язаревич добавил, что в других регионах число смертей может увеличиваться уже в ближайшие дни.

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Эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, отметил представитель организации. Одновременно резкий рост заражений ограничил возможность отследить, с кем контактировали больные. Многие из умерших заболели еще две или три недели назад.

По последним данным, всего в Италии заражено больше 27,9 тысяч человек. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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