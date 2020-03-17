ВОЗ отказалась выделять Китай в отчетах о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась выделять Китай в отчетах о распространении коронавируса. На это обратила внимание газета «Ведомости».

Издание уточнило, что раньше в отчетах ВОЗ Китаю отводилась специальная отдельная графа. Теперь же, когда число случаев заражения коронавирусом и смертей за пределами страны превысило эти показатели в самом Китае, в особом уточнении ситуации там нет необходимости.

Согласно отчету организации, за последние сутки количество заражений коронавирусом за пределами КНР составило более 13,8 тысячи, а в КНР — 29. При этом большая часть инфицированных приехала в республику из-за границы.

Накануне, 16 марта, сообщалось, что Китай признал опасность «импорта коронавируса» из других стран. Среди основных факторов риска распространения вируса — заражение жителей КНР от путешественников, приезжающих из-за границы. Представитель МИД страны подчеркнул, что правительство проверяет здоровье как граждан Китая, так и приезжих.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!